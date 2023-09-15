“Geri git” dedi kalbinden bıçaklandı! Kardeşinin cenazesini alamadı

Olay, 25 Temmuz'da Yüreğir ilçesinde özel bir hastanenin yanında meydana geldi. Aydın Akça (43), kanser nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Ağabeyi Ömer kardeşinin cenazesini almak için otomobiliyle hastaneye gitmek için yola çıktı. Hastanenin yan sokağına geldiği sırada Ömer Akça, iddiaya göre ters yönden gelen Ferdi Çağlayan'a "Ters yön geri git" diyerek uyardı.
Otomobilden inen Ferdi Çağlayan, Ömer Akça ile tartışmaya başladı. Tartışmayı hastanenin güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada Çağlayan, arbede sırasında Ömer Akça'yı bıçakla kalbinden yaraladı.
Yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından taburcu edilen ve sağlığına kavuşan Ömer Akça, kardeşine son görevini yerine getiremediği için çok üzgün olduğunu belirterek, "O gün araç sürücüsüne kardeşim cenazem var çekilir misin dedim. Arabadan inip beni darp etti sonra bıçakladı. Ölümden kıl payı kurtuldum. Son hatırladığım, 'Onu getirin, kanını içeceğim' dediği oldu. Gerisini hatırlamıyorum. Kardeşimi son kez göremedim bile, ona çok üzülüyorum. Ailesi davamdan vazgeçmemi istiyor. Davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.