“Geri git” dedi kalbinden bıçaklandı! Kardeşinin cenazesini alamadı

Yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından taburcu edilen ve sağlığına kavuşan Ömer Akça, kardeşine son görevini yerine getiremediği için çok üzgün olduğunu belirterek, "O gün araç sürücüsüne kardeşim cenazem var çekilir misin dedim. Arabadan inip beni darp etti sonra bıçakladı. Ölümden kıl payı kurtuldum. Son hatırladığım, 'Onu getirin, kanını içeceğim' dediği oldu. Gerisini hatırlamıyorum. Kardeşimi son kez göremedim bile, ona çok üzülüyorum. Ailesi davamdan vazgeçmemi istiyor. Davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.