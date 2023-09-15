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Giriş Tarihi: 15.9.2023 10:50 Son Güncelleme: 15.9.2023 10:59

“Geri git” dedi kalbinden bıçaklandı! Kardeşinin cenazesini alamadı

Adana'da kardeşinin cenazesini almak için hastaneye giderken yol tartışmasında kalbinden bıçaklanan Ömer Akça (48), yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bıçaklanma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilen Akça, “Güvenliklerin arasından sıyrılıp gelip beni kalbimden bıçakladı. Kardeşime son görevimi dahi yapamadım. Ailesi gelmiş bana davandan vazgeç diyor. Davamdan vazgeçmeyeceğim” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Geri git” dedi kalbinden bıçaklandı! Kardeşinin cenazesini alamadı

Olay, 25 Temmuz'da Yüreğir ilçesinde özel bir hastanenin yanında meydana geldi. Aydın Akça (43), kanser nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Ağabeyi Ömer kardeşinin cenazesini almak için otomobiliyle hastaneye gitmek için yola çıktı. Hastanenin yan sokağına geldiği sırada Ömer Akça, iddiaya göre ters yönden gelen Ferdi Çağlayan'a "Ters yön geri git" diyerek uyardı.

Otomobilden inen Ferdi Çağlayan, Ömer Akça ile tartışmaya başladı. Tartışmayı hastanenin güvenlik görevlileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada Çağlayan, arbede sırasında Ömer Akça'yı bıçakla kalbinden yaraladı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, Ferdi Çağlayan'ın olay yerine çağırdı arkadaşları ise sopalarla Akça'nın otomobiline zarar verdi. Olaydan sonra Çağlayan gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından taburcu edilen ve sağlığına kavuşan Ömer Akça, kardeşine son görevini yerine getiremediği için çok üzgün olduğunu belirterek, "O gün araç sürücüsüne kardeşim cenazem var çekilir misin dedim. Arabadan inip beni darp etti sonra bıçakladı. Ölümden kıl payı kurtuldum. Son hatırladığım, 'Onu getirin, kanını içeceğim' dediği oldu. Gerisini hatırlamıyorum. Kardeşimi son kez göremedim bile, ona çok üzülüyorum. Ailesi davamdan vazgeçmemi istiyor. Davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

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“Geri git” dedi kalbinden bıçaklandı! Kardeşinin cenazesini alamadı
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