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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Geri itme tuzağına geçit verilmeyecek

BETÜL USTA BETÜL USTA
Geri itme tuzağına geçit verilmeyecek
Türkiye'nin yeni yüzyılında "hudut güvenliği" öncelik olacak. Son dönemde Yunanistan'dan Türkiye'ye itilen göçmen sayısında artış yaşanırken, bu kişilerin birçoğunun Türkiye değil, Libya ve Mısır üzerinden Yunan topraklarına girdiği tespit edildi. Türk yetkililer, Ege Denizi'nde yeni insani dramların yaşanmaması için çaba gösterirken, kara ve deniz sınırlarında da kuş uçurtulmuyor.

ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAK
9-15 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 125 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 253 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Hudut güvenliğimiz alınmış mevcut tedbirlerin her geçen gün geliştirilmesi suretiyle en üst düzeyde sürdürülmeye devam edecektir" sözleriyle bu konuda atılacak yeni adımlara işaret etti. Ankara, Atina'ya insanlığa sığmayan uygulamalara son vermesi için telkinde bulunuyor. Yunanistan unsurları tarafından darp edilen ve değerli eşyaları alınan göçmenlerin çıplak ayaklarla Türkiye'ye geri itilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altı çiziliyor. Buna karşın son dönemde çok sayıda göçmen bu muameleye maruz kaldıklarını kaydediyor.

'YUNAN POLİSİ BİZİ SOYDU'
Geçtiğimiz hafta geri itilen Fas uyruklu Abdullah Mucrip, "Karşı tarafa bebekler ve çocuklar ile geçtik. Yunanistan polisi onları soydu ve Yunanistan askerine teslim ettiler. Askerler 2 gün boyunca kampta tuttular, daha sonra tekrar bizi suya attılar. Bu 25 kişi arasında yüzme bilenler Türkiye tarafına geçti, bilmeyenlerin ise ne olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Geri itme tuzağına geçit verilmeyecek
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