Geri manevra can aldı

Kaza, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle yolda ilerleyen Onur Sönmemiş, aynı yönde ilerleyen ve garaja girmek için dönüş yapan TIR'ın yanından geçmek istedi. TIR şoförü, Sönmemiş'i fark etmeyerek manevrasına devam ederek motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onur Sönmemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise TIR şoförünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.