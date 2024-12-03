Geri manevra yapan minibüs yolda yürüyen kadına çarptı

Kaza, Pazartesi günü saat 15.45 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otopark alanında geri manevra yapan minibüs, arkasında yürüyen yayayı fark etmedi. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen yaya yaralandı.

Kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.