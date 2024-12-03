Haberler Yaşam Haberleri Geri manevra yapan minibüs yolda yürüyen kadına çarptı
Giriş Tarihi: 3.12.2024 12:04 Son Güncelleme: 3.12.2024 12:25

Geri manevra yapan minibüs yolda yürüyen kadına çarptı

İstanbul Bayrampaşa'da geri manevra yapan minibüs arkasında yürüyen kadına çarptı. Kazada yaralanan kadının vücudunda kırıklar oluşurken minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Geri manevra yapan minibüs yolda yürüyen kadına çarptı

Kaza, Pazartesi günü saat 15.45 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin otopark alanında geri manevra yapan minibüs, arkasında yürüyen yayayı fark etmedi. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen yaya yaralandı.

Kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Geri manevra yapan minibüs yolda yürüyen kadına çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA