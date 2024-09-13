Geri manevra yaparken fark etmeden 1.5 yaşındaki oğlunu ezdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Beykent Mahallesi'nde meydana gelen kazada aracıyla geri manevra yapan Ferdi Çelik, bu sırada aracının arkasına yaklaşan 1.5 yaşındaki oğlu Fırat'ı göremeyince küçük çocuk arabanın altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri küçük çocuğu Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Fırat Çelik, burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak yolda fenalaşınca Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Hastanede çekilen görüntüler sonrası plastik cerrah ve yoğun bakım ihtiyacı olduğundan dolayı Şehir Hastanesine gönderildi. Yoğun bakıma alınan küçük çocuğun yüz ve göz kısmındaki ağıt hasar nedeniyle Antalya veya Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.