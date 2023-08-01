Haberler Yaşam Haberleri Geri manevra yaparken yayayı öldürdü
Giriş Tarihi: 1.8.2023 11:31 Son Güncelleme: 1.8.2023 11:48

Geri manevra yaparken yayayı öldürdü

Adana'da kamyonet sürücüsü geri manevra yaptığı sırada caddeden karşıya geçmek isteyen Emel Şenyılmaz’a (66) çarparak ölümüne neden oldu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Geri manevra yaparken yayayı öldürdü

Çukurova İlçesi Toros Mahallesi Sahir Hasibe Hatun Caddesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Tunç'un kullandığı kamyonet market önünde geri manevra yaptığı sırada kavşakta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Emek Şenyılmaz'a çarptı. Aracın altında kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen diğer kazada ise, Hallaç K'nın kullandığı kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada kamyonda bulunun Halil D. (60) yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Davutoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım
Son Dakika: Euphoria dizisinin yıldızı Angus Cloud 25 yaşında hayatını kaybetti!
RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara uyarı: Gereği yapılacak!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: İkinci Beyaz Reform dönemini başlattık
Şerefsiz Çin mi diyecekler?
Alevi-Kürt meselesi ve İmamoğlu
AK Partili Kasapoğlu'ndan Tunç Soyer'e 'ulaşım' tepkisi: İzmir Belediyeciliği sınıfta kaldı
Enerjinin “Bayraktar’ı”
ARKADAŞINA GÖNDER
Geri manevra yaparken yayayı öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA