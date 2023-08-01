Geri manevra yaparken yayayı öldürdü

Çukurova İlçesi Toros Mahallesi Sahir Hasibe Hatun Caddesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Tunç'un kullandığı kamyonet market önünde geri manevra yaptığı sırada kavşakta yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen Emek Şenyılmaz'a çarptı. Aracın altında kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen diğer kazada ise, Hallaç K'nın kullandığı kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada kamyonda bulunun Halil D. (60) yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.