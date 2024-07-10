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Giriş Tarihi: 10.7.2024 22:48

Germencik'te ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında

Aydın’ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü belirtildi.

İHA
Germencik’te ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında

Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Mahallesi'nde saat 17.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 5 uçak 18 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm zeytinlik ve orman alanı zarar gördü.

ÇOK SAYIDA ZEYTİN AĞACI ZARAR GÖRDÜ

Dağyeni Mahallesi Muhtarı Hüseyin Efe, yangını gören mahalle sakinlerinin kendisini aradığını söyledi. Muhtar Efe, Germencik Orman Şefliğine durumu bildirdiğini ve ekiplerin çok hızlı bir şekilde bölgeye geldiğini ifade etti. Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmasının yapıldığını kaydeden Efe, çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğünü belirtti.

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Germencik'te ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altında
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