Germici suç örgütü çökertildi

Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kafes operasyonu düzenlendi. Operasyonda tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile nakit para ele geçirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran" şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında 31 suçtan kaydı bulunan örgütün elebaşının da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.