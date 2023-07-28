GES yapımı çalışması devam ediyor

Üretken belediyecilik anlayışını sürdüren Erzincan Belediyesi, Mevcut GES'lere ilave olarak, Kurutilek mevkiinde 4000 KW büyüklüğünde bir GES yapımını daha başlatarak çalışmalarını devam ettiriyor.

Türkiye'nin gün geçtikçe artan enerji ihtiyacı karşısında duyarsız kalmayan Erzincan Belediyesi, Üretken Belediyecilik anlayışıyla yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak Fen İşleri Müdürlüğü'nün kontrolünde yatırımlarına devam ediyor.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada; Erzincan'da mevcut 250 KW Çukurkuyu, 360 KW Katı Atık alanı, 1000 KW Kurutilek ve yine Kurutilek'te yapımı devam eden 4000 KW büyüklüğünde bir Güneş Enerji Santrali projesiyle toplamda 5610 Kilovat enerji üretimi sağlanacak. Böylelikle bütün GES projeleri ile birlikte Erzincan Belediyesi öz kaynaklarına yıllık 30 Milyon TL ilave gelir sağlanacaktır" denildi.