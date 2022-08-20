Gezegenlerden mesaj var: Yüzleş, kabul et, kurtul! 20 Ağustos 2022 günlük burç yorumları ile bugün burçları neler bekliyor?

YAY

Son günlerde sevdiklerinize yardım edin ve bunu istediğiniz kadar, zevkle yapın ancak en çok kendinize sorumlu olduğunuzu unutmayın.

OĞLAK

Anlatın ve paylaşın.

Bu her zaman size iyi geliyor ancak bugünlerde iç dünyanıza dönmüş bir haliniz olduğu için bunu fark etmeyebiliyorsunuz.