Gezgin Bir Adam olarak bilinen Yavuz Akkurt bisikletle Ağrıya 14 günde ulaştı

Kendi deyişiyle doyduğum yerden doğduğum yere bisiklet sürdüm. Yavuz Akkurt sporla her zaman içli dışlı bir yaşam süren bir gezgin, Futboldan yüzmeye, kayakdan paten ve kaykay sürmeye kadar bir çok spor dalında her zaman sınırları zorlayan bir gezgin, sosyal medyada Gezgin Bir Adam olarak bilinen Yavuz Akkurt bugüne kadar 60 dan fazla ülkeyi defalarca dolaşmış hatta çoğu ülkeleri defalarca ziyaret etmiş ve gezip gördüğü ülkelerde ilginç hayat hikayelerini ilginç tapınak ritüellerini, yaşam tarzlarını konu alan içerikler üreterek Gezgin Bir Adam ismi ile bilinen sosyal medya hesaplarından takipçilerine ulaştırıyor.





Bisikletle 1750 kilometre yolu pedal çevirirken en çok zorlandığınız şey ne oldu diye sorduğumuzda onu zorlayan tek şeyin futbol yaşantısında ona hediye kalan sol dizindekş menisküsün en çok onu zorladığını söyledi ayrıca hayatında bisiklet tamirini bırakın lastik değiştirmeyi dahi bilmeyen bir insandım ama uzun yolda hiç kimseden yardım almadan iki kez patlayan lastiğini onarım yoluna devam etmek olduğunu söyledi.

Sonraki hedefininin ne olduğunu sorduğumuzda ise bu sefer sınırları daha çok zorlayarak İstanbuldan Ağrı Dağına yürüyerek çıkmayı planladığını ve çok yakın zamanda bu hayalini de gerçekleştireceğini belirtti.





"İlandır"

Yavuz Akkurt'un gençlere ve genç kalanlara tavsiyesi nedir diye sorduğumuzda ise sakın pes etmeyin, enerjinizin bittiğini düşünmeyin aksi takdirde kendinizi bitirirsiniz, yüzmeyi, kayak kaymayı ve diğer sporları kendi çabamla hiç bir eğitim almadan öğrenebildiysem emin olun herkes yapabilir sadece korkmayın ayrıca hayallariniz varsa bunları ötelemeyin ertelemeyin çünkü içinizde istek ve enerji varsa mutlaka yapabilirsiniz.