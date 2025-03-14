Gezgin katil yakalandı

INTERPOL tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken önceki gün İzmir'in Konak ilçesinde yakalanan Kemal Armağan'ın (43) farklı tarihlerde 3 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Öldürülen 3 kişinin kuzen olduğu, Armağan'ın, kuzenleri 2012'de hayatını kaybeden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle öldürdüğü tespit edildi.

GEZERKEN YAKALANDI

Gezgin katilin yakalanma sürüci ise şu şekilde gelişti: Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şüphe üzerine yolda yürüyen bir kişiyi durdurdu. Yapılan kontrolde şüphelinin polislere gösterdiği kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin gerçek kimliği belirlendi. Şüphelinin Interpol tarafından kasten adam öldürmek suçundan 10 yıldır kırmızı bültenle aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan olduğu anlaşıldı.

İNTİKAM CİNAYETLERİ

İngiltere'de 'Bombacılar' adlı çetenin üyesi olan Armağan'ın 2015'te Behzat Eren'i Kahramanmaraş Elbistan'da, 2020'de İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren'i ve son olarak 2024'te Londra'da faaliyet gösteren 'Tottenham Boys' çetesi lideri İzzet Eren'i, Moldova'nın başkenti Kişinev'de öldürdüğü belirlendi. Kemal Armağan, polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.