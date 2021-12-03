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Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:04

Gezici kütüphane Küçük İmalı’da kitap kurtlarıyla buluştu

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Gezici kütüphane Küçük İmalı’da kitap kurtlarıyla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Gezici Kütüphanesi, Türkoğlu ilçesi Küçük İmalı İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Düzenlenen etkinlikte 178 kitap kurdu doyasıya kitap okudu, etkinlik ve hediyelerle yüzler güldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor. Şehrin kırsal bölgelerinde kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane, bu kez Türkoğlu ilçesinin Küçük İmalı Mahallesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Mahallenin ilk ve ortaokulunda eğitim gören yaşları 7 ila 14 arasında değişen 178 öğrenci doyasıya kitap okudu. Uzman kütüphaneciler, kitap kurtlarına Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları eserleri, masal kitapları ve çeşitli hediyeler verirken, kütüphane kullanım kurallarını da anlattı. Küçük İmalı İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri düzenlenen ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ifade etti.

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Gezici kütüphane Küçük İmalı’da kitap kurtlarıyla buluştu
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