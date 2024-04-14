GİB personel alımı başvuru ekranı 2024: 1271 GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GİB personel alımı başvuruları başlıyor! Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kontenjanları yayımlanan ilan ile netlik kazanmıştı. 15 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan sınav başvuruları, 25 Nisan tarihine kadar devam edecek. ÖSYM tarafından yapılan 2022 ve 2023 KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan alan adaylar belirtilen tarihlerde başvurularını http://sinav.gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, GİB 1271 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları nasıl? İşte, GİB personel alımı başvuru ekranı 2024 ve şartları…
GİB 1271 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 personel alımı yapacağını duyurdu.
Başkanlık tarafından yapılan açıklamada; "Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 1271 (bin iki yüz yetmiş bir) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundadırlar.
Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecektir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
GİB PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı için yazılı ve sözlü sınav uygulanacak.
Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.