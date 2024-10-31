Gıda sahtekarları açıklanıyor: Gaziantep’te 11 firma daha teşhir edildi

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde 81 Gıda Kontrol Görevlisi ve 20 özel teknik donanımlı araçla yapılan denetimlerde alınan numuneler modern laboratuvarlarda incelendikten sonra taklit ve tağşiş içeren ürünlerin sahibi olan firma ve markalar Güvenli Gıda Platformu üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Son açıklanan listede Gaziantep'ten Kale Fıstıkçılık-Ramazan AYDIN (Zeytinyağında Sudan boyası tespiti), Goodex Gıda İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. (Zeytinyağında tohum yağları karıştırılması Ayçiçek yağı gibi..), Muhittinoğlu Süt ve Süt Ürünleri (Yoğurtta nişasta tespiti), Muksit Gıda (Yoğurtta nişasta tespiti), Şanlı Turan Gıda-Osman TURAN (Tamamen Koyun sütü içerdiği beyan edilen Sadeyağda inek sütü tespiti), Adarsan Gıda A.Ş. (Balda taklit veya tağşiş tespiti) Hejjo Gıda ç (Bitkisel yağda Sudan boyası tespiti), Ahmet Çavuşoğlu Biberleri-Ökkaş YILDIRIM (İsotta Sudan boyası tespiti), Şafaksan Baharat Gıda ve Tarım Ürünleri (Sumakta Sudan boyası tespiti), Özkayalar Baharat (Sumakta Sudan boyası tespiti) ve Alpsan Baharat-Murat ALPDOĞAN (Sumakta Gıda boyası tespiti) yer aldı.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, rutin denetimlerin yanı sıra taklit tağşiş şüphesi bulunan ürünleri üreten sektörlere yönelik denetimler sıklaştırılarak devam ettiğini belirterek, "Bu firmalara ait olan taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünler Mülkiyeti Kamuya geçirilerek imha edilmektedir. İlimiz gıda kontrol görevlilerince; ihbar hattımıza, Alo 174 Gıda Hattına ve sosyal medya hesaplarımıza gelen ihbar ve şikayetler mesai mefhumu gözetilmeksizin en kısa sürede değerlendirilerek gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır" dedi.

GASTRONOMİYE ZARAR VERİYOR

Karayılan, "Gastronomi şehri olan ilimizin tanıtımı açısından önemli bir konuma sahip olan baharat sektöründe de taklit tağşiş şüphesi bulunan ürünlere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yaptığımız denetimlerde pul biber ürününe domates posası, sumak ürününe buğday kepeği, fındık zarı, kırmızı havuç posası gibi atıkların hile amaçlı katıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2023 ve 2024 yılı içerisinde yazılan idari para cezalarının büyük kısmı bu sektördeki işletmelere uygulanmıştır. Bununla birlikte işletmelerde piyasaya arz edilmek üzere üretilmiş 2023 yılında 100, 2024 yılında ise 200 tonu aşkın sahte baharat ürünlerinin imhaları gerçekleştirilmiştir" bilgisini verdi.

SAHTEKÂRLARIN PEŞINDEYİZ

Güvenilir gıdanın sağlıklı geleceğin teminatı olduğuna dikkat çeken Karayılan, Bu sebeple halk sağlığına kast eden firma ve şahıslara yönelik denetimlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan dileğimiz etiketsiz, ambalajsız ürünlerden uzak durmaları, satın aldıkları ürünlerin etiketlerini-son tüketim tarihlerini mutlaka kontrol etmeleri yani Gıda Etiketi Okur-Yazarlığı konusunda bilinçli olmalarıdır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak işini layıkıyla yapan firmalarımızın her zaman yanında olduğumuzun, hileye başvuran ve taklit tağşişli ürün üretenlerin peşinde olduğumuzu, gece gündüz baskın yapabileceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.