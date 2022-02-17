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Giriş Tarihi: 17.2.2022 15:47 Son Güncelleme: 17.2.2022 15:49

Gıda ürünlerinde KDV indirimi e-ticarete nasıl yansıdı?

AA
Gıda ürünlerinde KDV indirimi e-ticarete nasıl yansıdı?

Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Amazon.com.tr'den yapılan açıklamada, “Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi kararına uygun olarak, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu tüm ilgili ürünlerde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve satış ortaklarımızı ilgili düzenleme hakkında bilgilendiriyoruz" denildi.

Amazon.com.tr, temel gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararına uygun olarak, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu tüm ilgili ürünlerde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve satış ortaklarımızı ilgili düzenleme hakkında bilgilendiriyoruz. Amazon Türkiye olarak, müşterilerimize daima en iyi fiyatları sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FİYATLARA YANSIDI!

100'e yakın önemli firma ve perakendeciye tüm online ve offline kanallarda fiyat/rekabet araştırma hizmetleri ve gerçek zamanlı rakip analizi sunan Brandzone, indirimlerin e-ticaretteki gıda fiyatlarına nasıl yansıdığını araştırdı. Araştırmaya göre e-ticarette en çok fiyat indirimi şeker fiyatlarına yansıdı. 1 Ocak'ta 35.48 TL'ye satılan şeker yüzde 11.9 indirimle 31.26 TL, 10.69 TL'ye satılan kefir 9.90 TL'ye, nohut 30.26'dan 28.11 TL'ye, aromalı yoğurtlar 9.54 TL'den 8.94 TL'ye, krem peynir&labne 21.17 TL'den 19.94 TL'ye, fasulye 31.39 TL'den 29.73 TL'ye, 22.81 TL'ye satılan margarin 21.63 TL'ye, 33.18 TL'ye satılan pirinç 31.72 TL'ye indi.

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Gıda ürünlerinde KDV indirimi e-ticarete nasıl yansıdı?
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