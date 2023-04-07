Gina’dan acı haber

İki gün önce okuldan ayrıldıktan sonra eve dönmeyen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler kızın evinin bulunduğu Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokakta Hüseyin Boğuç'a ait evin su kuyusunda arama yaptı. Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlanıp kuyuya atıldığı belirlendi.Olayla ilgili olarak evin sahibi, çiçekçi Hüseyin Boğuç gözaltına alındı. Boğuç'a tepki göstermek için Beşevler Polis Merkezi Amirliği önüne gelen grup güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı. Zanlı Hüseyin Boğuç'un eşinden ayrı yaşadığı ve uyuşturucu kullandığı, küçük kızı okuldan gelirken görüp zorla evine götürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Boğuç ve A.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.