Kutup girdabı geliyor... Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Kuzeyden gelen soğuk hava, sıcaklıkları 10-12 derece birden düşürecek. Soğuk hava dalgasının salı gününden itibaren yurt genelini etkisini hissettireceği kaydedilirken Kutup girdabı olarak adlandırılan soğukların 10 gün sürmesi bekleniyor. İstanbul dahil yurt genelinde çok sayıda ilde kar yağışı öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları hafta içi itibariyle düşüşe geçiyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.



UYARI ÜSTÜNE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını kaydedilirken Kutup girdabı olarak adlandırılan soğuk havanın 10 gün sürmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.



BUZLANMA VE DONMA RİSKİNE DİKKAT

Çevre ve Şehir Bakanlığı da yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğine ilişkin uyarıda bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının; 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması beklenmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır" denildi.