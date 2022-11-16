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Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:34

Girdap operasyonu kapsamında Malatya'da 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen "Girdap" operasyonu kapsamında Malatya'da 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA
Girdap operasyonu kapsamında Malatya’da 4 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 50 ili kapsayan 'Girdap' operasyonu kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskınlarda hileli ve usulsüz yollarla bazı kişilere engelli sağlık raporu aldırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Girdap operasyonu kapsamında Malatya'da 4 kişi gözaltına alındı
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