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Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:03 Son Güncelleme: 18.8.2022 10:25

Girdiği adresten paraları çaldı… Polis kamera görüntülerinden yakaladı

İstanbul’da girdiği bir adresten bin 950 lira çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerinden iz sürülerek yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Girdiği adresten paraları çaldı… Polis kamera görüntülerinden yakaladı

İstanbul Küçükçekmece'de U.T. isimli bir hırsız, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde G.G. isimli kişinin ikamet adresinden bin 950 lira nakit para çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi.

Girdiği adresten paraları çaldı, polis kamera görüntülerinden yakaladı | Video

Kimliği tespit edilen U.T. yakalanarak gözaltına alındı. "Mala Zarar Verme, Evden Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından çok sayıda kaydı olan U.T., "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Girdiği adresten paraları çaldı… Polis kamera görüntülerinden yakaladı
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