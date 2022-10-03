Haberler Yaşam Haberleri Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 3.10.2022 11:21

Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı

İstanbul’da bir iş yerinden 40 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar çalan hırsız, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı

İstanbul'da bir kişi; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Firuzağa Mahallesi'nde girdiği bir iş yerinden piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan dizüstü bir bilgisayarı çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; hırsızın kimliğini kısa süre içerisinde tespit etti ve H.Z.'yi Taksim Gezi Parkı içerisinde gözaltına aldı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen H.Z. isimli hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var
Son dakika haberi | Ankara'nın göbeğinde istek şarkı cinayeti: Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
Son dakika: Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan’dan İBB'ye sert tepki: Benim İstanbullum derslerini verecek
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, ne kadar veriliyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatar?
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri: 3 Ekim bugün motorine - benzine indirim var mı? Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları
Avrupa'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Hollanda gazda İngiltere elektrikte lider
ARKADAŞINA GÖNDER
Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA