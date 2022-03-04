Girdikleri evden 250 bin TL’lik vurgun yapmışlardı: Yakalandılar!

Kocaeli Körfez İlçesinde 02 Şubat günü meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışmalarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı çalan kişilerin E.C ve M.D olduğunu belirledi. Zanlıların İstanbul'da olduğunu tespit eden Kocaeli Polisi, düzenledikleri operasyon ile her iki şüpheliyi de İstanbul ili Pendik İlçesinde yakalandı.

Kocaeli'ne getirilen şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



