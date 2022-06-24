Girdikleri evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp kaçan hırsızlar yakalandı

Fatih'te ikamet eden Sultan Ö. önceki gün evden kısa bir süreliğine ayrıldı. Dışardaki işlerini halledip evine döndüğünde tam 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Hemen durumu polise bildirdi. İddiaya kendisi evde yokken içeri giren hırsızlar 500 bin liralık takı ve 50 Euro parayı alıp kaçmıştı.