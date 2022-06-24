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Giriş Tarihi: 24.6.2022 11:32

Girdikleri evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp kaçan hırsızlar yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Girdikleri evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp kaçan hırsızlar yakalandı

İstanbul Fatih'te Sultan Ö.'nün evine giren hırsızlar evdeki 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile bir miktar nakit parayı alıp kaçtı. Sultan Ö.'nün ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüpheliler Zehra N. ve Rezan D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen 400 bin liralık altına polis el koydu.

Fatih'te ikamet eden Sultan Ö. önceki gün evden kısa bir süreliğine ayrıldı. Dışardaki işlerini halledip evine döndüğünde tam 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Hemen durumu polise bildirdi. İddiaya kendisi evde yokken içeri giren hırsızlar 500 bin liralık takı ve 50 Euro parayı alıp kaçmıştı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüpheliler Zehra N. (25) ve Rezan D. (28) kimliğini tespit etti.

Kimliği tespit edilen iki şüpheliden biri Esenyurt diğeri de Fatih'te yakalandı. Şüphelilerin kaldığı evde arama yapan polis 400 bin lira değerinde altın ve bir miktar nakit paraya el koydu. İki hırsız Asayiş Şubeden adliyeye sevk edildi.

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Girdikleri evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp kaçan hırsızlar yakalandı
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