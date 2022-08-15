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Giriş Tarihi: 15.8.2022 09:30 Son Güncelleme: 15.8.2022 09:32

Girdikleri iş yerinde ne bulduysa çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul’da girdikleri bir iş yerinden bir dizüstü bilgisayar, üç Şarjmatik Cihazı, beş bin liralık gıda malzemeleri ve iki adet oyuncak çalan üç kişi Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Girdikleri iş yerinde ne bulduysa çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'da yaşları 18'den küçük olan üç kişi; Sancaktepe İlçesi Meclis Mahallesi'nde gece saatlerinde girdikleri bir iş yerinden bir dizüstü bilgisayar, üç adet şarjmatik cihazı, beş bin lira değerinde gıda malzemeleri ve iki adet oyuncak çaldı.

Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini tespit ettiği Y.O., M.A. ve A.A. isimli üç suç ortağını yakaladı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Girdikleri iş yerinde ne bulduysa çalan hırsızlar yakalandı
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