Giresun merkezli "Lugano” suç örgütü operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce, M.D'nin kurucusu, T.D'nin yöneticisi olduğu ve kamuoyunda "Lugano Suç Örgütü" olarak bilinen örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Giresun ve ilçe merkezleri genelinde örgütsel faaliyet kapsamında 'yağma, tefecilik gibi' eylemlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce Giresun'da 11 ve Muğla'da bir olmak üzere 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkametlerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, narkotik madde, doküman gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Cezaevinde bulunan bir kısım şüpheliler dışında haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.