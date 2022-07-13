Giresun’da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Giresun'un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde dün meydana gelen olayda doğada topladıkları mantarları yiyen 14 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Mantardan zehirlenen 14 kişi Alucra Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaların Giresun ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çamoluk ilçemizde yedikleri mantardan zehirlenen 14 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış ve tedavileri devam etmektedir. Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını ve bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketilmemelerini önemle hatırlatırız" denildi.