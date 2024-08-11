Giresun’da 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Çakırlı köyü Yoliçi mevkiinde yaşayan otizmli 14 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın kaybolması üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgeye gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışması başlattı. Aydın, bir süre sonra Töngel deresinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerin yaptığı incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın cenazesi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.