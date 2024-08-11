Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu
Giriş Tarihi: 11.8.2024 18:18 Son Güncelleme: 11.8.2024 18:21

Giresun'da 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu

Giresun Keşap ilçesinde 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Çakırlı köyü Yoliçi mevkiinde yaşayan otizmli 14 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın kaybolması üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgeye gelen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışması başlattı. Aydın, bir süre sonra Töngel deresinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerin yaptığı incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın cenazesi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'da 14 yaşındaki kayıp otizmli çocuk derede ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA