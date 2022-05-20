Giresun’da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

13 Mayıs Cuma yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca da müfettiş görevlendirilerek idari tahkikat başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.