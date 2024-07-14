Giresun’da 3.6 şiddetinde deprem

Giresun'un Espiye ilçesine yakın noktada ki Karadeniz açıklarında öğlen saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 12.23'te meydana geldiğini, yerin 19.45 km derinliğinde gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 3.6 olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu ifade edildi. Yaşanan kısa süreli deprem: Trabzon, Rize ve Artvin'de de hissedildi.

AFAD'dan depreme dair verilere göre : Büyüklük: 3.6 (Ml) Yer: Karadeniz - [10.48 km] Espiye (Giresun) Tarih: 2024-07-14 Saat: 12:23:31 TSİ Enlem: 41.06389 N Boylam: 38.62639 E Derinlik: 19.45 km şeklinde paylaşıldı.

Karadeniz açıklarında yaşanan depremle ilgili Jeoloji Mühendisi Prof.Dr.Osman Bektaş değerlendirmelerde bulundu. Bektaş "Karadeniz fayı M3,9 Giresun depremiyle Doğu Karadeniz sahil illerini tehdit ediyor. Karadeniz levhası kuzeyde Kafkas, güneyde Kuzey Anadolu levha sınırı faylarıyla sınırlandırılmıştır. Karadeniz fayı ise Karadeniz levhası içerisinde yer alır. Levha sınırı fayları 100-1000 yıl tekrarlanma süresine sahipken, levha içi faylar 1000-10000 yıl tekrarlanma süresine sahiptir. Ancak Karadeniz fayı segmentlerinin hızları ve son yıkıcı depremleri hakkında bilgimiz yoktur. Sahil, zemin deprem büyütme özelliği ve heyelan tehlikesine sahiptir" dedi.