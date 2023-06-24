Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da acı bekleyiş... Selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 24.6.2023 13:31 Son Güncelleme: 24.6.2023 14:36

Giresun’da acı bekleyiş... Selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde önceki gece sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu. Sel sularına kapılan 50 yaşındaki Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları 2. günde devam ediyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da acı bekleyiş... Selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde önceki gece sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu. Duroğlu beldesi Çağlayan mahallesinde yaşadığı ahşap baraka sel sularına kapılan 50 yaşındaki Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları 2. günde devam ediyor.

16 kişilik balık adam ve dalgıç ekipleriyle birlikte, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de kayıp Coşar için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları hakkında SABAH'a konuşan Giresun Valisi Enver Ünlü, "Dün Samsun'dan 10 kişilik dalgıç ekipleri ve çevre illerden de 6 kişilik balık adam ekipleri de gelerek AFAD ve diğer ekiplerimizle arama çalışmalarını sürdürüyor. Dün gece 21.00'a kadar yapılan arama sonrası ekiplerimiz sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına yeniden başladı. İnşallah kısa sürede vatandaşımızı bulacağız. Rıdvan Coşar'ın ailesi Çağlayan mahallesi girişinde yaptığımız bekleme alanında misafir ediliyor" dedi.

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Giresun’da acı bekleyiş... Selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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