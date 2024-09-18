Giresun’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı!

İlçenin Ören beldesinde dün akşam saatlerinde yaş çay alımı yapan Erol Y. idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Erol Y. ile beraber çay işçisi olarak çalışan Nizamettin Kaya, Tolga T. ve Ali İ. ise yaralandı. Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Nizamettin Kaya Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.