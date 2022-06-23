Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 23.6.2022 21:19 Son Güncelleme: 23.6.2022 21:31

Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun’da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Giresun'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma sonrası, baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay merkeze bağlı Körliman Mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. (60) ile oğlu Samet K. (32) arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Y.K. cebinden çıkardığı bıçakla oğlunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı Samet K. Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Y.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi | İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında vefat etti! Torunundan açıklama geldi
SON DAKİKA: AK Parti'den emekli zammı ve asgari ücret açıklaması geldi! "Yüzde 40'lara varan dokunuş"
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Temmuz müjdesi! Gündemdeki tasarılar netleşti: Ek gösterge tamam sırada sözleşmeli ve EYT düzenlemesi var
Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 21 Haziran 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor'da şampiyonluk adayı elendi...
Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu gündemde! | Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, Müge Anlı kiminle evleniyor?
Son Dakika Haberi | Asgari ücret zammı için kritik dönem! Net - Brüt Temmuz Asgari ücret zammı 2022 ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı yeni hesap belirdi: Zam oranı yüzde 43'ü aştı! Merkez Bankası paylaştı: İşte enflasyon farkı ve ek zam ile bütün emekli-memur maaşları
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’in yıldızını kaptı! Anlaşma sağlandı
Mahmut Ustaosmanoğlu sözleri ve hayatı: 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Efendi hayatı ve sözleri
YKS sınavı görevli ücretleri ödeme tarihleri: 2022 ÖSYM YKS görevli gözetmen ücretleri ne zaman yatacak, yattı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA