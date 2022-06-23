Giresun’da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Olay merkeze bağlı Körliman Mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.K. (60) ile oğlu Samet K. (32) arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Y.K. cebinden çıkardığı bıçakla oğlunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı Samet K. Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Y.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.