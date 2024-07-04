Giresun’da bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyünde yaşayan 49 yaşındaki Hidayet G., kene ısırması sonucunda rahatsızlandı. Bır süre sonra durumu ağırlaşan Hidayet G., Alucra Devlet Hastanesi başvurdu.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hidate G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzmanlar, özelkikle yaz aylarında kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara kene ısırmalarına karşı uyarıda bulunurken , kene ısırması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.