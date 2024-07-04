Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 4.7.2024 18:55 Son Güncelleme: 4.7.2024 18:57

Giresun’da bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Giresun’un Alucra ilçesinde kene ısırması sonucu hastanede  tedavi altına alınan kişi  hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyünde yaşayan 49 yaşındaki Hidayet G., kene ısırması sonucunda rahatsızlandı. Bır süre sonra durumu ağırlaşan Hidayet G., Alucra Devlet Hastanesi başvurdu.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hidate G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzmanlar, özelkikle yaz aylarında kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara kene ısırmalarına karşı uyarıda bulunurken , kene ısırması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA