Giresun’da çevreci dalgıcı ağlatan manzaraya soruşturma

Karadeniz sahil yolu kenarında Eynesil ilçe sınırlarındaki kıyı, çöp alanına dönüştü. Kimliği belirsiz kişilerce evsel, tekstil ve hafriyat gibi çeşitli atıkların yamaçtan denize dökülmesi, çevre kirliliğine neden oldu. Yaklaşık 2 ay önce denizde dalış yaptığı sırada çöpleri fark eden, Beşikdüzü ilçesi sakini dalgıç Engin Barutçu, durumu yetkili kurumlara bildirdi, ancak sonuç alamadı. Çevre kirliliğine karşı bireysel mücadele eden Barutçu, her dalışta çöp ve atık toplamaya başladı. 5 kilometre uzaklıktaki evinden bisikletle gelerek bölgede çöp toplayan Barutçu, doğayı kirletenlerin bulunmasını istedi.



BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Barutçu'nun mücadelesi üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreyi kirletenlere karşı soruşturma başlattı. Bakanlık gözetiminde, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de iş makinesi eşliğinde kıyıdaki çöpleri temizleyip, alan toprakla örtüldü.

İlçe belediyesinin, dolgu sahası olarak planladığı bölgeyi, temizlendikten sonra yeniden çöp atılmaması için ağaçlandırmayı planladığı belirtildi.



ATIKLARI ATANLAR ARANIYOR



Kirlilikle ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında jandarma ve polis ekipleri, atıkları atan kişilerin tespiti için kapsamlı çalışma başlattı. Atıkları dökenlerin tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nca 122 bin 580 ila 490 bin 320 lira arasında idari para cezası uygulanıp, 'Çevreyi kasten kirletmek' suçu kapsamında da suç duyurusunda bulunulacak.

'DENİZDE GÖRÜNMEYEN KISIM DAHA VAHİM'



Denizin dibinin daha da vahim olduğunu anlatan Engin Barutçu, "Çöp dökülmesi kamuoyuna yansımasaydı burası kendi kaderine terk edilecekti. Konu duyulunca il özel idaresi ekipleri iş makinesiyle gelip yamacı temizlediler. Çöplerin kaba kısmı alınıp üzerine toprak atıldı, fakat denizin dibi hala çöp dolu. Denizdeki görünmeyen kısmı daha vahim. Umarım sadece toprak atıp bırakmazlar. Burayı kirletenlerin kamuoyuna açıklanması gerekiyor" dedi.