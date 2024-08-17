Giresun’da dere yatağında ölü bulunan kadın cinayetiyle ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı

Duroğlu Beldesi Tekkeköy mahallesinde 13 Ağustos günü Sezen Sarısaray (27) isimli kadının yakınları kayıp ihbarı vermesi üzerine Jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

14 Ağustos günü Kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Sezen Sarısaray'ın cansız bedeni evinin 300 metre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde B.K (20), M.T. (19), E.T. (13) ve E.Ş. (19) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili dün Giresun Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilen B.K (20), M.T. (19), E.Ş. (19) E.T. (13) "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, CMK'nun 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin hâlen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği bildirildi.