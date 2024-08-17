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Giriş Tarihi: 17.8.2024 12:22 Son Güncelleme: 17.8.2024 12:38

Giresun'da dere yatağında ölü bulunan kadın cinayetiyle ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı

Giresun'un Duroğlu beldesinde kayıp olarak aranan ve dere kenarında ölü halde bulunan kadın cinayeti olayı ile ilgili gözaltına alınan biri çocuk 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CMK'nun 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da dere yatağında ölü bulunan kadın cinayetiyle ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı

Duroğlu Beldesi Tekkeköy mahallesinde 13 Ağustos günü Sezen Sarısaray (27) isimli kadının yakınları kayıp ihbarı vermesi üzerine Jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

14 Ağustos günü Kadavra köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Sezen Sarısaray'ın cansız bedeni evinin 300 metre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde B.K (20), M.T. (19), E.T. (13) ve E.Ş. (19) olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili dün Giresun Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği'ne getirilen B.K (20), M.T. (19), E.Ş. (19) E.T. (13) "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, CMK'nun 153/2-a-1 maddesi gereğince dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin hâlen devam ettiği ve gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği bildirildi.

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Giresun'da dere yatağında ölü bulunan kadın cinayetiyle ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı
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