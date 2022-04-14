Giresun’da eski sevgili dehşeti! İtfaiyeci İrem’i öldürüp, intihara kalkıştı: Barışma teklifi reddedilince...

Alınan bilgiye göre Giresun Aksu Mahallesi TOKİ Konutlarında oturan Giresun belediyesi itfaiye personellerinden İrem Kostakoğlu (26) erkek arkadaşı E. A. (30) tarafından evinin kapısında silahla vurularak öldürüldü.
BARIŞMA TEKLİFİ REDDEDİLİNCE ÖLDÜRDÜ
Giresun Belediyesi personellerinden İrem Kostakoğlu Giresun Aksu Mahallesi TOKİ Konutlarındaki evinin kapısında erkek arkadaşı olduğu söylenen E.A. ile aralarında yaşanan tartışma nedeniyle E.A'nın silahla ateş etmesi sonucu öldürüldü.
AYNI SİLAHLA İNTİHARA KALKIŞTI
E.A. aynı silah ile intihar etti. Giresun Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
E.A.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Giresun Belediyesi itfaiye personellerinden İrem Kostakoğlu, Bugün öğle saatlerinde erkek arkadaşı olduğu bildirilen Y.A tarafından evinin girişinde tabanca ile vurularak öldürüldü. İrem Kostakoğlu'nu öldüren katil zanlısı Y.A daha sonra tabancayı doğrultarak kendisi vurdu. Y.A.'nın olaydan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.