Giresun’da evden kaçtı ihbarı yapılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Giresun'un Güce İlçesinde yaşayan 28 yaşındaki Nuran Bayram'ın 11 Haziran 2021 gecesi ortadan kaybolmasıyla başlayan olayın sır perdesi aralandı. Nuran Bayram'ın eşi Savaş Bayram Güce İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek eşinin 11 Haziran 2021 tarihinde gece saatlerinde camdan atlamak suretiyle evden kaçtığına dair ihbarda bulunması üzerine Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JASAT) ekiplerince başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Karayollarındaki plaka tanıma sistemleri ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elektronik cihaz ile tespit edilen noktalarda yapılan kazı çalışması sonucunda elde edilen bulgular kriminal incelemeye gönderildi. Olayla ilgili Nuray Bayram'ın eşi Savaş B.'nin de bulunduğu Cemal B. Yeter B., Emir B. ve Hatice B. olmak üzere 5 akrabası gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tirebolu Adliyesi'nde mahkemeye sevk edilen cinayet şüphelisi 5 kişiden Y.B. ve C.B. tutuklandı. Kayıp Nuran Bayram'ın ise hala cesedine ulaşılamadığı açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Olayla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Mağdure N. B.'nın resmi nikâhlı eşi S.B. tarafından Güce İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilerek, eşinin 11 Haziran 2021 günü gece saatlerinde camdan atlamak suretiyle evden kaçtığına dair ihbarda bulunması üzerine mülhakat Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemlerine başlanıldı. Mağdurenin kaybolmadan önce en son iletişim hâlinde olduğu kişi ve durumundan şüphelenilen aile fertlerinin takibe alınmasıyla, iletişimin dinlenilmesi tedbirinin bitmesine müteâkip şüpheliler hakkında arama ve gözaltı tedbirine başvuruldu. Ayrıca bu aşamada olay gününe ait PTS ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından elektronik cihaz ile tespit edilen noktalarda JASAT ekipleri tarafından yapılan kazı çalışması sonucunda elde edilen bulguların kriminal incelemeye gönderildi.

Gözaltı süresinin bitmesine müteâkip şüphelilerin Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildiği, şüphelilerden Y.B.'nin Cumhuriyet Savcısı huzurunda alınan ifadesinde, mağdure N.B.'nin öldürüldüğüne dâir anlatımlara yer vermesi üzerine olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerden Y.B. ve C.B.'nin üzerlerine atılı 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmalarına karar verilerek Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Maktülenin cesedinin bulunmasına yönelik araştırmalara ve bu minvaldeki soruşturma işlemlerinin hâlen devam ettiği, dosya hakkında gizlilik kararı bulunması nedeniyle soruşturmanın selâmeti açısından 5271 Sayılı CMK'nun 153/2. Madde gereğince dosya hakkında Tirebolu Sulh Ceza Hâkimliğinden kısıtlılık kararı aldırıldığı, gerek görülmesi durumunda gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususları, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 5/2 nolu ve 153/1 nolu genelgeleri uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.