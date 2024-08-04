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Giriş Tarihi: 4.8.2024 16:45 Son Güncelleme: 4.8.2024 17:15

Giresun'dan kahreden haber: Torunlarını kurtarmak için girdiği gölette...

Giresun'da Karabey Bodur gölete giren 3 torunu boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Bir an bile tereddüt etmeden gölete girdi. Torunları kurtulurken talihsiz adam yaşamını yitirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’dan kahreden haber: Torunlarını kurtarmak için girdiği gölette...

Giresun'un Alucra ilçesinde Karabey Bodur (55) ailecek Hacıhasan köyünde bulunan gölete pikniğe gitti. Serinlemek için gölete giren 3 torunu boğulma tehlikesi geçirdiğini gören dede Karabey Bodur, çevredekilerle birlikte torunlarını kurtarmak için suya girdi. Gölette 3 torunu kurtarılan dede Karabey Bodur ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gölde arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra baygın halde sudan kıyıya çıkartılan dede Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Bodur'un cenazesi, Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Giresun'dan kahreden haber: Torunlarını kurtarmak için girdiği gölette...
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