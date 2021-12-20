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Giriş Tarihi: 20.12.2021 03:31

Giresun'da kan donduran olay! 2 çocuk annesine kurşun yağdırdı...

İHA
Giresun’da kan donduran olay! 2 çocuk annesine kurşun yağdırdı...

Giresun'un Görele ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu Yiğit T. (34), iki çocuk annesi Hülya Alaca’ya (35) sokak ortasında kurşun yağdırdı. Alaca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görele ilçesindeki korkunç olay, akşam saatlerinde ilçenin Hendekbaşı mahallesinde karşılaşan Yiğit T. İle Hülya Alaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit T. silahını çekerek Hülya Alaca'ya defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Alaca yere yığılırken, şüpheli ise olaya yerinden kaçarak uzaklaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan polis ve sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Alaca'yı Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki çocuk annesi Hülya Alaca hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Yiğit T. İse olayda kullandığı silah ile polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun'da kan donduran olay! 2 çocuk annesine kurşun yağdırdı...
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