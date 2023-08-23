Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 23.8.2023 01:36

Giresun’da korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun’un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İHA
Giresun’da korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karabulduk köyünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. idaresindeki 28 ABE 681 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada araç sürücüsü Hüseyin K.,Hasan K., Furkan K. ve Hanife K. yaralandı, 48 yaşındaki Halime Karaca ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralıları ve hayatını kaybeden Hanife Karaca'yı araçla yuvarlandıkları uçurumdan AFAD ve Giresun İtfaiye ekipleri çıkardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu'nun metro oyununu ortaya çıkardı: Tek kelimeyle cambaza bak girişimi
‘Pile savaşını’ KKTC kazandı
Vladimir Putin'den 'Tahıl Koridoru' mesajı! O şartı açıkladı: Geri dönmeye hazırız!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Türkiye eninde sonunda terör belasından kurtulacaktır
Deve Dikeni Tohumu Nedir, Ne İşe Yarar? Deve Dikeni Tohumu Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?
Yoğurtlu Zerdeçalın Faydaları Nelerdir? Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Ekonomiyi toparlayacak tedbirleri devreye aldık
Hukuk tanımaz Tunç Soyer! Mahkeme kararını hiçe saydı vatandaş isyan etti
Cemal Enginyurt’tan skandal sokak çağrısı! Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan’a sahip çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA