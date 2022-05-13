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Giriş Tarihi: 13.5.2022 15:21

Giresun'da korkunç olay! İşçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Giresun’da korkunç olay! İşçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'da bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Giresun İl merkezinde Atatürk Bulvarı Sahil Yolu üzerindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü.

Olayda işçilerden Metin D., Sinan A. yaralanırken, Ahmet Dağdeviren ise hayatını kaybetti.

SORŞUTURMA BAŞLATILDI

Asansör altında bulunan işçilerin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Dağdeviren'in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun'da korkunç olay! İşçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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