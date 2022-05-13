Giresun’da korkunç olay! İşçilerin üzerine asansör düştü: 1 ölü, 2 yaralı

SORŞUTURMA BAŞLATILDI

Asansör altında bulunan işçilerin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Dağdeviren'in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.