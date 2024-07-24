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Giriş Tarihi: 24.7.2024 12:59 Son Güncelleme: 24.7.2024 14:31

Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza dün gece saatlerinde Şebinkarahisar-Giresun karayolu Tamzara Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Selahattin Şeker yönetimindeki otomobil ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücü Selahattin Şeker ile iki araçta bulunan Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralanandı.

Yaralılar Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Selahattin Şeker ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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