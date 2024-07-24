Giresun’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza dün gece saatlerinde Şebinkarahisar-Giresun karayolu Tamzara Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Selahattin Şeker yönetimindeki otomobil ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücü Selahattin Şeker ile iki araçta bulunan Şenel Bayoğlu, Hikmet Bayramoğlu, Akif Kılıç ve Zafer Akyol yaralanandı.

Yaralılar Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Selahattin Şeker ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.