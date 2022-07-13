Giresun’da trafik kazası: 3’ü çocuk 8 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Fatoğlu kavşağı mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan Canan Sarı (41) yönetimindeki otomobil ile İlhan Alkan (45) yönetimindeki otomobil Fatoğlu kavşağı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri Canan Sarı ve İlhan Alkan'ın yanı sıra otomobillerde bulunan Linda Brasle (44), Zafer Alkan (40), Sedanur Altındağ (20), N.B.A. (13), Z.S.S. (17) ve M.N.S. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.