Giresun’dan acı haber! Uçurumdan düştü: Hayatını kaybetti

Giresun'un Doğankent ilçesi Güdül köyü Güney mevkisinde aracını park ettikten sonra uçurumun kenarına yaklaşan 65 yaşındaki Mehmet Durkaya bir anda dengesini kaybederek düştü. Olay yerine AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden yaklaşık 80 metre yuvarlanan Durkaya sağlık ekiplerince yapılan muayene sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Durkaya'nın cenazesi AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden taşındı. Cenaze, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.