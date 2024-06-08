Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Giresun merkez ile Bulancak ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

10 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda; farklı sayı ve nitelikte kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç, reçete, uyuşturucu kullanma aparatları, not defteri ve bazı dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.