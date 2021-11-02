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Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:55

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İl merkezi ve Bulancak ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen Y.G.M. ve Ö.T. isimli kişiler yakalandı. Üst aramalarında 36,1 gram esrar, 49,2 gram skunk, 20,4 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.G.M. ve Ö.T çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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