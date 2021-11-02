Giresun’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İl merkezi ve Bulancak ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen Y.G.M. ve Ö.T. isimli kişiler yakalandı. Üst aramalarında 36,1 gram esrar, 49,2 gram skunk, 20,4 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.G.M. ve Ö.T çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.