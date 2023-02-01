Giresun’da vahşet: Eşini keserle öldürüp, intihar etti!

Olay, dün akşam Burunucu köyünde meydana geldi. Ali-Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından içeriyi kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik'in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve girip, Ali Tetik'i çamaşır ipi ile asılı bulan ekipler, eşinin de holde hareketsiz yattığını gördü.