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Giriş Tarihi: 24.1.2022 17:59 Son Güncelleme: 24.1.2022 18:00

Giresun'da yolcu otobüsü devrildi, 9 kişi yaralandı! Yolcular kepçe yardımı ile devrilen araçtan çıkarıldı

Giresun’da yolcu otobüsü devrildi, 9 kişi yaralandı! Yolcular kepçe yardımı ile devrilen araçtan çıkarıldı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 9 kişi yaralandı. Öte yandan olay yerine sevk edilen kepçe ile yolcular otobüsten çıkarıldı.

Kaza, Şebinkarahisar-Sivas kara yolunda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden hareket eden Serdar Özer idaresindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

9 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ekipler yaralı sürücü Serdar Özer ve 8 yolcuyu yan yatan otobüsten çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Giresun'da yolcu otobüsü devrildi, 9 kişi yaralandı! Yolcular kepçe yardımı ile devrilen araçtan çıkarıldı
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