Giresun’da yolcu otobüsü devrildi, 9 kişi yaralandı! Yolcular kepçe yardımı ile devrilen araçtan çıkarıldı

Kaza, Şebinkarahisar-Sivas kara yolunda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden hareket eden Serdar Özer idaresindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
9 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ekipler yaralı sürücü Serdar Özer ve 8 yolcuyu yan yatan otobüsten çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.