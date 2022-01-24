Giresun’da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Kaza, Şebinkarahisar-Sivas karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden hareket eden Serdar Özer idaresindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis Ekipleri'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yan yatan otobüsten yaralı sürücü Serdar Özer ve 8 yolcuyu çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.