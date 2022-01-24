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Giriş Tarihi: 24.1.2022 18:27 Son Güncelleme: 24.1.2022 19:05

Giresun'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giresun’da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlu yolda  kontrolden çıkan yolcu otobüs  kayarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün de aralarında olduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Şebinkarahisar-Sivas karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden hareket eden Serdar Özer idaresindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis Ekipleri'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yan yatan otobüsten yaralı sürücü Serdar Özer ve 8 yolcuyu çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Giresun'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı
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