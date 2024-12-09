Giresun’dan Gürcistan’a gitmek için yola çıkan ve haber alınamayan 4 gencin kimlikleri belli oldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde yasayan 4 genç önceki gün telefon almak için Gürcistan'a gitmek üzere yola çıktı. Gençlerden 2 gündür haber alamadıklarını belirten aileler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PTS ve HTS inceleme sonucu Cumartesi günü Bulancak'tan yola çıkan Murat T.(37)'e ait aracın Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelanda toprak altında kaldığı şüphesi üzerinde çalışma başlatıldı.

Araçta sürücü Murat T.(37), ile Aykut T.(24),Aydın Görkem Ö.(24) ve Nuri A.(38)'nun olduğu öğrenilirken, yakınlarının 4 gence ulaşamadıkları ve Batum'a gitmek üzere yola çıktıklarını ifade ettikleri öğrenildi. Heyelanın olduğu saatlerde yapılan incelemelerde 33 araçtan 32'si geçtiği, içerisinde 4 gencin bulunduğu plakalı aracın geçmediği belirtildi. Bölgede arama çalışmaları devam ederken, kayıp 4 gencin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Öte yandan Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle çift yönlü kapanan Karadeniz Sahil Yolu, 19 saatlik çalışma sonucu tek şeritli ulaşıma açıldı. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla diğer şeritte heyelan temizleme ve yol açma çalışmalarına başlarken, arama çalışmaları nedeniyle yol yeniden trafiğe kapatıldı.